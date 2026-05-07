Presidente Asfura promueve inversión y cooperación internacional en conferencia global de Milken Institute

Tegucigalpa – En las últimas horas el presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una serie de reuniones de alto nivel durante su participación en la Milken Institute Global Conference 2026, donde promovió al país como destino estratégico para la inversión y el fortalecimiento de relaciones internacionales.

En el marco del evento, el mandatario se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con quien dialogó sobre la construcción de una futura agenda bilateral enfocada en ampliar la cooperación y estrechar los vínculos entre ambas naciones. El encuentro también contó con la participación de la canciller hondureña, Mireya Agüero.

El presidente Nasry Asfura sostuvo un encuentro con el presidente de Paraguay, @SantiPenap , en el marco de la Milken Institute Global Conference 2026.



Durante la reunión, ambos mandatarios dialogaron sobre la posibilidad de desarrollar una próxima agenda bilateral orientada a… pic.twitter.com/8pdjyM7uza — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) May 6, 2026

En busca de inversión

Asimismo, Asfura sostuvo una reunión con Arthur Rabin, fundador de Wear Me Apparel, empresa que evolucionó hasta convertirse en Centric Brands⁠, una de las compañías de moda y estilo de vida más grandes del mundo. Durante el encuentro se abordaron oportunidades de inversión en el sector manufacturero hondureño y la posibilidad de trasladar cadenas de producción desde Asia hacia Centroamérica, aprovechando la posición estratégica del país.

El gobernante también se reunió con John Jovanovic, presidente del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos. En la conversación, el mandatario reiteró el compromiso de Honduras de continuar creando condiciones favorables para atraer inversión extranjera y dinamizar la economía nacional, mientras representantes del EXIM Bank destacaron oportunidades de cooperación económica e inversión en el país.

Las reuniones forman parte de la agenda oficial de Asfura en la conferencia internacional, donde además participó en el panel “Construyendo prosperidad compartida: una conversación con el presidente de Honduras, Nasry Asfura”.

El evento, que celebra su edición número 29 bajo el lema “Liderar en una nueva era”, reúne a líderes mundiales, inversionistas y empresarios para debatir soluciones a desafíos globales en materia económica, salud y desarrollo.

Según la Presidencia de la República, la participación de Honduras en este foro representa una oportunidad para proyectar al país ante actores internacionales y promover inversión, generación de empleo y nuevas oportunidades para los hondureños.LB