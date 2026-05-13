Presidente Asfura participa en homenaje al Papa León XIV

Tegucigalpa – En el marco de la conmemoración del primer aniversario del pontificado del Papa León XIV, el presidente de la República, Nasry Asfura, participó en una recepción realizada en la residencia del nuncio apostólico, monseñor Simón Bolívar Sánchez.

La celebración constituye la fiesta nacional de la Santa Sede, y tuvo el objetivo de destacar la relación diplomática que han compartido por años con Honduras.

Durante la actividad, el mandatario hondureño resaltó el papel del Pontífice como guía moral frente a los desafíos globales actuales.

Asfura también subrayó la importancia del Vaticano en la promoción de la paz mundial, y en la generación de conciencia hacia a problemas sociales como la pobreza y la migración.

En la ceremonia participaron la canciller Mireya Agüero, la designada presidencial María Antonieta Mejía y el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, además de subsecretarios de Estado y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país. AD