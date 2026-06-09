Presidente Asfura participa en ascenso de 45 oficiales de la Policía Nacional

Tegucigalpa- En el marco del Día del Policía Hondureño, el presidente Nasry Asfura participó este 9 de junio en la ceremonia de ascensos de 45 oficiales de la Policía Nacional, realizada en la Academia Nacional de Policía en La Paz.

Durante el acto, los agentes recibieron sus nuevas insignias tras la aprobación de sus promociones por parte del Congreso Nacional, como resultado de un proceso de evaluación y revisión de expedientes conforme a la normativa vigente.

Entre los ascensos destaca el del director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, quien fue promovido al grado de comisionado general, la máxima jerarquía dentro de la carrera policial.

Las autoridades informaron que los expedientes fueron revisados por distintas instancias, incluyendo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.

La ceremonia fue destacada como un reconocimiento a la trayectoria y servicio de los oficiales, así como un respaldo a la labor de la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana. AD