Presidente Asfura ordena disolver la DIPAMPCO

Tegucigalpa- El presidente hondureño, Nasry Asfura ordenó cancelar la Dirección Policial AntiMaras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (DIPAMPCO), en sesión de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), informó el ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta.

Sostuvo que la decisión fue respaldada por los demás presidentes de los poderes del Estado, como parte de una nueva estrategia gubernamental orientada a fortalecer el combate contra el crimen organizado, las maras y las estructuras delictivas que operan en el país.

En sustitución de la DIPAMPCO, el Gobierno acordó la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen (ANC), una nueva unidad interinstitucional que tendrá la responsabilidad de unificar labores de inteligencia, investigación y operaciones ejecutadas por los diferentes cuerpos de seguridad del Estado.

El ministro Argueta detalló que esta nueva fuerza contará además con respaldo y cooperación de los Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas en la lucha contra las organizaciones criminales.

Indicó que uno de los principales propósitos de la ANC será combatir de manera articulada a las estructuras criminales y pandillas, las cuales serán catalogadas oficialmente como grupos terroristas dentro de las nuevas políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno.

La determinación de cancelar la DIPAMPCO surge luego de la muerte de cinco agentes policiales durante un operativo ejecutado en el sector de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés.

De acuerdo con la información oficial, el procedimiento habría sido realizado sin cumplir con los requisitos legales correspondientes.

El hecho generó fuertes cuestionamientos sobre los mecanismos operativos y de control dentro de la institución policial, lo que llevó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a replantear el modelo de combate contra las estructuras criminales en Honduras.

Con la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, el Gobierno busca fortalecer la coordinación entre las fuerzas de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta del Estado frente a las amenazas del crimen organizado, en medio de un contexto marcado por hechos violentos y operaciones contra maras y pandillas en distintas regiones del país, apuntó, IR