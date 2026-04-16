Presidente Asfura nombra a Gladis Aurora López delegada presidencial

Tegucigalpa – El presidente de la República, Nasry Asfura, nombró este miércoles a Gladis Aurora López como delegada presidencial.

– López recién recibió un atentado criminal que provocó perdiera su audición.

“Hoy asumo con humildad y compromiso mi nombramiento como Delegada Presidencial y con mucho agradecimiento al Presidente Nasry Tito Asfura”, escribió López en sus redes sociales.

Recibo esta tarea con el compromiso de trabajar de manera cercana a la población, escuchando y atendiendo, dentro de mis posibilidades, las necesidades de nuestras comunidades, señaló.

Ver: Medidas distintas a la prisión para diputada Gladys Aurora López acusada por malversación

Confío en que, con diálogo, respeto y trabajo, podremos avanzar en beneficio de todos, agregó.

Hoy asumo con humildad y compromiso mi nombramiento como Delegada Presidencial y con mucho agradecimiento al Presidente Nasry Tito Asfura. 🇭🇳



Recibo esta tarea con el compromiso de trabajar de manera cercana a la población, escuchando y atendiendo, dentro de mis posibilidades,… pic.twitter.com/WwGZekqtBj — Gladis Aurora López (@GladisDiputada) April 16, 2026

Quedo a la disposición de la población para servir con respeto y responsabilidad, cerró.

López fue acusada en el pasado reciente por malversación de fondos públicos durante su gestión como diputada del Congreso Nacional.

La Fiscalía Especial contra la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó el 9 de diciembre de 2024, un requerimiento fiscal contra la diputada Gladys Aurora López por el delito de malversación por uso diferente, junto a otras tres personas entre ellos dos exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Las investigaciones señalan que la congresista gestionó un proyecto de energía en la estatal eléctrica para la comunidad de La Ceibita en Opatoro, La Paz, misma que ya contaba con alumbrado público. (RO)