Presidente Asfura llega a Chile para asistir a la toma de posesión de José Antonio Kast

Tegucigalpa – El presidente hondureño, Nasry Asfura, arribó este martes a Santiago de Chile para asistir a la toma de posesión del nuevo mandatario de ese país sudamericano José Antonio Kast Rist, quien asumirá ese cargo este miércoles 11 de marzo.

– El presidente Asfura participará en un encuentro protocolar con el mandatario saliente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, junto a otros jefes de Estado y de Gobierno invitados a la ceremonia.

La ceremonia de investidura presidencial del mandatario José Antonio Kast se realizará este miércoles 11 de marzo en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile en horas de la mañana.

A los actos oficiales de la transmisión de mando presidencial en esa nación sudamericana, donde asumirá como nuevo mandatario José Antonio Kast, el presidente Asfura asiste en compañía de la canciller Mireya Agüero.

Como parte de su agenda en Santiago de Chile, el presidente Asfura tiene contempladas reuniones bilaterales con el propio José Antonio Kast y con el Rey Felipe VI de España.

Igualmente, el mandatario hondureño asistirá a una recepción ofrecida por el presidente Boric para las delegaciones internacionales invitadas.

La agenda oficial continuará el miércoles con la ceremonia de transmisión del mando presidencial y la juramentación del nuevo gabinete en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Chile, en Valparaíso, donde José Antonio Kast recibirá la banda presidencial y asumirá formalmente la Presidencia.

Luego de la ceremonia oficial el presidente Asfura participará en un almuerzo ofrecido por Kast en honor a los jefes de Estado y de Gobierno así como autoridades invitadas.

Tras concluir las actividades oficiales, el presidente hondureño y la canciller Mireya Agüero retornarán a Honduras.

Este miércoles asume la presidencia de Chile, el republicano José Antonio Kast, que ganó en las urnas bajo el compromiso de encabezar un ‘Gobierno de emergencia’ que responda a las mayores preocupaciones ciudadanas: seguridad, economía y control migratorio. JS