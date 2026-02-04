Presidente Asfura lamenta muerte trágica de cuatro policías y dice gobierno acompaña a heridos

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura lamentó la trágica muerte de cuatro agentes de la Policía Nacional en Gracias, departamento de Lempiras.

El primer ciudadano del país, expresó que “lamento profundamente el fallecimiento de miembros de la Policía Nacional en el trágico accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Lempira”.

Asfura mostró su solidaridad con la institución policial que este día pierde a cuatro miembros, mientras otros salieron con heridas de consideración.

“Mi solidaridad y oraciones están con sus familias, seres queridos y con toda la institución policial. Los policías heridos ya están recibiendo atención médica inmediata y todo el acompañamiento del Estado para su pronta recuperación. Honduras honra su servicio y su entrega”, remató el gobernante. JS