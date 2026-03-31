Presidente Asfura juramenta nuevos funcionarios en Banasupro, Inadi e Injuve

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura juramentó en las últimas horas nuevos funcionarios en áreas de la salud, abastecimiento, producción, medioambiente, juventud y gestión territorial.

En el ámbito territorial, el mandatario juramentó a Celeste Emperatriz Martínez Mejía como gobernadora política de Comayagua, quien tendrá un rol clave en la articulación con alcaldías y el impulso del desarrollo local.

En salud, asumió Jairo Obed Ramos Tábora como director del Instituto Nacional del Diabético (Inadi), para fortalecer la atención a enfermedades crónicas y ampliando la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Asimismo, el mandatario juramentó a autoridades que ya se encontraban en funciones en la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro).

Igualmente, fue juramentado Cristian Midence como director del Instituto de la Juventud (Injuve). AG