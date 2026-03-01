Presidente Asfura juramenta nuevo director de medios estatales

Tegucigalpa-Jairo Reniery Rivera Mena asume la dirección ejecutiva del diario digital, Radio Nacional y Televisión Nacional de Honduras con el compromiso de modernizar y proyectar la comunicación pública del Estado.

El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó en Casa Presidencial a Jairo Reniery Rivera Mena como nuevo director ejecutivo del diario digital, Radio Nacional y Televisión Nacional de Honduras Canal 8, en un acto que marca una nueva etapa para el sistema informativo estatal.

Con amplia trayectoria en el periodismo multimedia y gestión de contenidos, Rivera Mena asumió el compromiso de liderar un proceso orientado a la modernización, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la comunicación pública al servicio de la ciudadanía.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó la importancia de consolidar medios oficiales con credibilidad, alcance nacional y capacidad de adaptación a las nuevas plataformas digitales. IR