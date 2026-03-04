Presidente Asfura juramenta nuevas autoridades del Ejecutivo

Tegucigalpa- El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó en las últimas horas en Casa Presidencial a varios funcionarios que asumirán nuevas responsabilidades dentro de la administración pública, como parte del proceso de organización y fortalecimiento institucional del Gobierno.

Es así que el mandatario tomó promesa de ley a Alba Yanira Guerra como subsecretaria de Asuntos de la Mujer, y a Wesly Milena Vásquez como delegada del Programa Presidencial Ciudad Mujer.

Asimismo, fue juramentado Roberto Eduardo Canahuati como director ejecutivo de la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A. (EHISA).

En el mismo acto, Humberto Emilio Miller asumió como secretario general de la Dirección de Gestión por Resultados (Diger).

El presidente Asfura también tomó promesa de ley a Steffany Rosa Guevara como gobernadora política del departamento de Lempira, y a René Arturo Martínez como director del Fondo Hondureño de Inversión Social. IR