Presidente Asfura juramenta autoridades en el SAR, Confi y Senaf

Tegucigalpa- El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó este sábado en Casa Presidencial a un nuevo grupo de funcionarios que asumirán responsabilidades estratégicas en distintas instituciones del Estado, en el marco del proceso de fortalecimiento y consolidación de la gestión gubernamental.

–El mandatario juramentó a nuevas autoridades en instituciones estratégicas del Gobierno 2026-2030.

Entre los nombramientos destaca la designación de Ana del Carmen Ardón Aguilar como secretaria general del Servicio de Administración de Rentas (SAR), institución clave para la política fiscal y la recaudación tributaria del país.

Asimismo, el mandatario tomó promesa de ley a Ana Carolina Sikafy Canahuati como directora ejecutiva de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (Confi), proyecto estratégico orientado a potenciar el desarrollo logístico y económico de Honduras.

Durante la ceremonia también fue juramentado Kenny Olson McNab como gobernador político del departamento de Islas de la Bahía, con el compromiso de impulsar una gestión cercana a la población y alineada con las prioridades locales y nacionales.

En el ámbito social, Asfura tomó promesa de ley a Fanny Carolina Flores del Cid como secretaria general de la Secretaría de la Niñez y la Familia (Senaf), así como a Juan Carlos Zavala como gerente administrativo y a Luis Carlos Cortés Cardona como subsecretario en la misma institución.

La jornada de juramentaciones incluyó además a Delmis Adelfia López, quien asumió como secretaria general de la Secretaría de Asuntos de la Mujer. IR