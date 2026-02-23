Presidente Asfura juramenta a Gobernadores y les encomienda fortalecer el acompañamiento municipal

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, juramentó este domingo a los Gobernadores Políticos Departamentales, quienes asumirán la representación del Poder Ejecutivo en sus respectivas regiones, con el compromiso de fortalecer la coordinación institucional y el desarrollo territorial.

Durante el acto, el mandatario solicitó a las nuevas autoridades un arduo trabajo de acompañamiento a los gobiernos municipales, el fortalecimiento de la rendición de cuentas ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y acciones concretas para avanzar en el proceso de descentralización, como ejes fundamentales de la gestión pública en los departamentos.

Gobernadores Políticos juramentados:

-Iveth Obdulia Matute Betancourth, Gobernadora Política del departamento de Atlántida

-Karla Elizabeth Estévez Deras, Gobernadora Política del departamento de Cortés

-Ender Castellón Pérez, Gobernador Político del departamento de Gracias a Dios

-Héctor David García García, Gobernador Político del departamento de Valle

-Marco Tulio Gámez, Gobernador Político del departamento de Yoro

-Elda Isaura Mejía García, Gobernadora Política del departamento de Colón

-Delmis Yamileth Alvarado Murillo, Gobernadora Política del departamento de Choluteca

-Claudia Yadira Guerra Dubón, Gobernadora Política del departamento de Copán

-Blas Orlando Ramos Ramírez, Gobernador Político del departamento de Francisco Morazán

-Roger López Pineda, Gobernador Político del departamento de Santa Bárbara

-Mario Antonio Alvarenga Zelaya, Gobernador Político del departamento de El Paraíso

-Carlos Humberto Zelaya Ruiz, Gobernador Político del departamento de Olancho

-Gabino Argueta Gálvez, Gobernador Político del departamento de La Paz

Jorge Antonio Rosa Dubón, Gobernador Político del departamento de Ocotepeque

Funciones de los Gobernadores Políticos Departamentales:

Los gobernadores políticos en Honduras son representantes del Poder Ejecutivo y dependen de la Secretaría de Gobernación, Justicia y descentralización. Entre sus principales funciones se encuentran:

-Articular y dar seguimiento a las políticas nacionales en el ámbito departamental.

-Supervisar la administración pública departamental.

-Mediar en conflictos municipales y coordinar acciones interinstitucionales.

-Velar por el cumplimiento de la ley y el orden público.

-Promover el desarrollo integral de sus departamentos.

-Acompañar a las alcaldías en procesos de transparencia y rendición de cuentas.

El presidente Asfura refirió que los gobernadores políticos juegan un rol clave para acercar el Gobierno Central a los territorios, fortalecer la gestión municipal y garantizar que las acciones del Estado lleguen de forma ordenada y eficiente a cada comunidad del país. JS