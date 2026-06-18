Presidente Asfura fortalece lazos con la Cámara Alemana de Industria y Comercio para impulsar inversión, empleo y competitividad

Berlín, Alemania – El presidente Nasry Asfura, sostuvo una importante reunión bilateral con representantes de la Cámara Alemana de Industria y Comercio (DIHK), encabezados por su presidente, Peter Adrian, con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y explorar nuevas oportunidades de inversión, cooperación y desarrollo entre Honduras y Alemania.

Durante el encuentro, el mandatario hondureño estuvo acompañado por la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero.

La delegación alemana estuvo integrada por destacados miembros del Consejo Ejecutivo Dr. Mark Heinzel, director para América Latina y el Caribe, Orlando Baquero, asociación empresarial para América Latina, Uta Knott, representante de la federación de industria alemana, Orlando Baquero, CEO Director empresarial paea América Latina, Mark Wechmeister, representante BMW Group, quien manifestó la voluntad de poder buscar en el mercado hondureño la posibilidad de llevar una planta de producción de la reconocida marca de vehículos alemana, Carsten Hasbach, ejecutivo senior en el sector energético y Christa Castro Varela, asuntos multilaterales.

En el marco de la reunión, el Presidente Asfura felicitó a la DIHK por su liderazgo en la promoción de la competitividad, el fortalecimiento del sector privado y la atracción de inversiones, destacando el interés de Honduras en conocer experiencias exitosas relacionadas con la reducción de la burocracia y la facilitación de la actividad empresarial.

Asimismo, reafirmó que su gobierno trabaja firmemente en la consolidación de la seguridad jurídica como uno de los pilares fundamentales para atraer inversión extranjera, generar empleo y promover un crecimiento económico sostenible.

El mandatario también expresó el interés de Honduras en profundizar la cooperación entre cámaras de comercio y el sector privado de ambos países, así como intercambiar experiencias sobre competitividad energética y su impacto en la industria, la productividad y la inversión.

Entre los principales temas abordados durante el encuentro destacaron:

• El establecimiento de estrategias conjuntas para la formación técnica y el desarrollo de talento humano.

• El intercambio de perspectivas sobre cadenas de suministro, manufactura y exportaciones.



• La identificación de oportunidades para ampliar la participación de empresas alemanas en proyectos de inversión en Honduras.



• La creación de mecanismos permanentes de diálogo entre la DIHK y las instituciones económicas hondureñas.

El mandatario Asfura expresó: “Honduras tiene las puertas abiertas para la inversión responsable y la generación de oportunidades. Hemos sostenido una reunión muy productiva con la Cámara Alemana de Industria y Comercio para intercambiar experiencias y construir puentes de cooperación que nos permitan atraer más inversión, crear empleo y fortalecer la competitividad de nuestro país. Estamos comprometidos con brindar seguridad jurídica, simplificar procesos y generar condiciones favorables para que más empresas internacionales vean en Honduras un destino confiable para invertir y crecer”.

De su lado, Mark Heinzel, Director para América Latina y el Caribe, señaló que “valoramos el interés del Presidente Asfura en fortalecer los vínculos económicos entre Honduras y Alemania. Existe un amplio potencial para desarrollar nuevas oportunidades de cooperación e inversión que beneficien a ambas naciones. JS