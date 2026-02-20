Presidente Asfura fortalece la cooperación internacional contra el antisemitismo

Tegucigalpa – El presidente, Nasry Asfura, tuvo este jueves una reunión bilateral en Casa Presidencial con Shay Salamon, director de Asuntos Hispanos del Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo (CAM), en un encuentro orientado a fortalecer la cooperación internacional en la defensa de la libertad religiosa y la lucha contra toda forma de discriminación.

– En un encuentro de alto nivel con el Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo (CAM), el mandatario Nasry Asfura reafirmó el compromiso del Gobierno con la memoria histórica, la educación y la lucha contra toda forma de discriminación.

En la reunión participó la designada presidencial, María Antonieta Mejía, y el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, quienes acompañaron al mandatario en este diálogo de alto nivel que refuerza la proyección internacional de Honduras en temas de derechos humanos e integración social.

El Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo (CAM) es una organización internacional que agrupa a más de 850 entidades interreligiosas, líderes influyentes y una red de más de cinco millones de activistas, además de 250 figuras de alto impacto en redes sociales.

En apenas seis años, se ha consolidado como una voz clave a nivel global mediante iniciativas locales, nacionales e internacionales, combinando esfuerzos cívicos, activismo de base y diálogo directo con responsables de políticas públicas.

Detalles de la reunión

Durante el encuentro, Salamon calificó la reunión como “productiva” y planteó la posibilidad de que Honduras adopte la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), una herramienta reconocida internacionalmente para combatir el discurso de odio y promover la memoria histórica.

Asimismo, destacó que Honduras puede posicionarse como referente en Centroamérica en la promoción de la libertad religiosa, impulsando iniciativas educativas como la enseñanza de la memoria del Holocausto en escuelas primarias, así como el fortalecimiento de marcos legislativos contra la discriminación y a favor de la integración social.

“Tenemos una amplia posibilidad de integrar estos conceptos en Honduras, trabajando de manera coordinada con el Ejecutivo y el Congreso”, refirió Salamon.

Invitación

En el marco de la visita, el representante del CAM extendió una invitación oficial al presidente Asfura para participar como invitado de honor en el sexto Foro Latinoamericano contra el Antisemitismo, que se celebrará en Santo Domingo, República Dominicana, con la participación de representantes de al menos 18 países, así como delegados de Estados Unidos e Israel.

Salamon también resaltó el liderazgo del mandatario hondureño, señalando que encontró en él “una persona accesible, humilde y que escucha”, cualidades que generan esperanza en un contexto internacional desafiante marcado por la radicalización social.

Como símbolo de amistad y respeto, el presidente Asfura recibió como obsequio una menorá, candelabro de siete brazos considerado uno de los símbolos más antiguos y sagrados del judaísmo, que representa la luz, la sabiduría y la presencia divina. JS