Presidente Asfura firma convenio con Estados Unidos para fortalecer la capacidad sanitaria del país

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura y la encargada de Negocios de la embajada y Estados Unidos, Colleen Hoey, suscribieron este viernes un importante acuerdo de cooperación orientado a fortalecer el sistema sanitario nacional y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias de salud pública, una prioridad estratégica de la actual administración.

El convenio fue suscrito por el mandatario hondureño en su condición de máxima autoridad de la Secretaría de Salud y por la encargada de negocios de Estados Unidos en Honduras, Colleen Hoey, consolidando así una nueva etapa de cooperación bilateral en materia de salud pública.

Durante la comparecencia ante los periodistas que cubren la fuente de Casa de Gobierno, el viceministro de Redes Integradas de Salud, Eduardo Midence, explicó que este acuerdo fortalece una relación histórica entre ambos países basada en la confianza y el trabajo conjunto para enfrentar desafíos sanitarios que impactan a la región.

El funcionario destacó que esta cooperación permitirá a Honduras mejorar sus capacidades para diagnosticar, prevenir y responder ante emergencias sanitarias, tomando como referencia las lecciones aprendidas durante la pandemia del Covid-19.

“Este acuerdo permitirá fortalecer nuestras capacidades diagnósticas, detectar enfermedades con potencial pandémico y preparar respuestas ante diferentes amenazas sanitarias”, señaló Midence, quien subrayó que Honduras forma parte de una red sanitaria global que requiere coordinación permanente.

Asimismo, explicó que el convenio contempla la contratación de recursos humanos especializados y la conformación de equipos de respuesta rápida que puedan actuar de manera inmediata ante brotes de enfermedades, muchas de ellas prevenibles mediante vacunación.

Entre las principales amenazas sanitarias que enfrenta la región actualmente, el funcionario mencionó el brote de sarampión que afecta a varios países del continente, así como otros riesgos epidemiológicos que requieren vigilancia permanente y coordinación internacional.

Los recursos financieros contemplados en este acuerdo comenzarán a implementarse conforme al año fiscal estadounidense y estarán destinados a fortalecer el sistema de salud hondureño, incluyendo los puntos de entrada aéreos, terrestres y marítimos, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna y efectiva ante futuras emergencias sanitarias. JS