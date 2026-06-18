Presidente Asfura expresa condolencias por muerte de siete policías y envía mensaje de fortaleza a los heridos

Tegucigalpa – El presidente de la República, Nasry Asfura, expresó sus condolencias a las siete familias que perdieron a sus seres queridos en el trágico accidente de tránsito registrado en el sector de El Rodeo, Comayagua, donde fallecieron siete agentes de la Policía Nacional y más de 20 resultaron heridos.

A través de un mensaje en video, el mandatario manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas y pidió fortaleza para afrontar el difícil momento. “Dios les pueda calmar en su corazón ese gran dolor, que Dios les fortalezca a sus familiares”, expresó.

Asimismo, Asfura dirigió palabras de aliento a los agentes que resultaron lesionados, agradeciéndoles por su servicio al país y deseándoles una pronta recuperación tras el accidente.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), la causa del percance habría sido el exceso de velocidad en una curva descendente del sector donde ocurrió el hecho.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de la tragedia, este día familiares, amigos y compañeros de los agentes fallecidos participan entre lágrimas y muestras de solidaridad en las honras fúnebres que se desarrollan en distintas comunidades del departamento de El Paraíso.

La tragedia ha generado consternación a nivel nacional, especialmente entre las filas policiales, donde se recuerda el compromiso y servicio de los agentes que perdieron la vida en cumplimiento de sus funciones. LB