Presidente Asfura en Foro Iberoamericano de Turismo: “La empresa privada es el motor del desarrollo de un país”

San Pedro Sula- El presidente Nasry Asfura acotó que la empresa privada es la clave principal para Honduras, durante la inauguración del III Foro Iberoamericano de Turismo, celebrado en San Pedro Sula con la participación de autoridades nacionales, empresarios y representantes internacionales.

Durante su intervención, el presidente de la República destacó el potencial turístico de Honduras y aseguró que el país tiene las condiciones necesarias para convertir esta industria en uno de los principales motores de desarrollo económico.

“La empresa privada es el motor del desarrollo de un país, no vamos a tener la forma cómo sacarlo adelante, cómo generar riqueza, cómo generar oportunidades de empleo y, claro, generar futuro, generar desarrollo y prosperidad”, afirmó.

El mandatario resaltó los atractivos naturales y culturales del país, incluyendo sus playas, arrecifes, bosques, sitios arqueológicos y comunidades indígenas y afrodescendientes.

“El mayor activo de Honduras es algo muy especial, que es nuestra gente. Gente trabajadora, gente emprendedora y decidida a construir el futuro de Honduras”, manifestó.

Asfura indicó que su gobierno impulsa una agenda enfocada en infraestructura, conectividad, formación de talento humano y atracción de inversiones para fortalecer el sector turístico.

El presidente también comparó la administración pública con la gestión empresarial, al declarar que Honduras es “una gran empresa, que debemos cuidarla y hacer nuestro trabajo”.

En el evento participaron además el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien fungió como anfitrión del encuentro, y la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo. AD