Presidente Asfura dice que conversó con Kristi Noem sobre migración, seguridad e inversión

Tegucigalpa – Tras una reunión de menos de una hora, el presidente Nasry Asfura, afirmó en conferencia de prensa que conversó con Kristi Noem, enviada especial para la iniciativa “Escudo de las Américas”, sobre migración, seguridad e inversión, entre otros temas.

– Anunció que desde el pasado viernes comenzaron las intervenciones quirúrgicas en el sistema público.

– Informó que el gobierno destina 160 millones de lempiras semanales en subsidios a los combustibles para atenuar el golpe a los bolsillos de los ciudadanos.

En ese orden, el presidente hondureño recordó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras, por lo que consideró positivo el acercamiento del país norteamericano a través de esta iniciativa y de esta visita.

“Ha sido una reunión con la Secretaria Kristi Noem con muy buena receptividad para el tema de inversión y seguridad para nuestro país y una América más fortalecida de respeto, con futuro e inversión”, declaró el mandatario.

Noem llegó a Honduras este mediodía y tras una reunión de menos de una hora se retiró de Casa Presidencial en la capital para dirigirse a la base aérea que Estados Unidos mantiene en Palmerola, donde sostendrá reunión con personal estadounidense acreditado en Honduras, posteriormente saldrá del país para continuar su gira por 12 países que forman parte de la iniciativa Escudo de las Américas.

El presidente hondureño informó que habló con Noem de varios temas entre ellos “lógicamente el de migración”, expresó el mandatario.

La iniciativa Escudo de las Américas (Shield of the Americas) se perfila como la apuesta más ambiciosa de la segunda administración de Donald Trump para reafirmar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

El 7 de marzo, en el Trump National Doral Golf Club de Florida, el presidente Donald Trump firmó una proclamación que lanzó la iniciativa, una alianza militar multinacional con 12 países iniciales que busca “usar fuerza militar letal” para desmantelar cárteles del narcotráfico, pandillas y redes narcoterroristas en la región.

En palabras del presidente hondureño esta iniciativa busca hacer de nuestras Américas más prósperas.

Salud y combustibles

Durante la comparecencia de prensa Asfura habló también de las acciones que su gobierno ha emprendido en economía y salud, en este último dijo que el día viernes se iniciaron a realizar las primeras cirugías para reducir la mora quirúrgica.

Citó que el país consume 7.5 millones de galones de diésel y 4.2 millones de gasolina regular.

Sobre el aumento a los precios de combustibles explicó que el Gobierno está colocando semanalmente 160 millones de lempiras de los impuestos de los hondureños para subsidiar el aumento al precio de los carburantes.

En torno a las reservas internacionales, señaló que desde el 27 de enero a la fecha subieron de 6.2 meses a 6.6 meses de importaciones, es decir 580 millones de dólares más ubicándose 10 mil 860 millones. (RO)