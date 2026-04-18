Presidente Asfura destaca fortalecimiento de la FAH en su 95 aniversario

Tegucigalpa – El presidente de la República, Nasry Asfura, participó este viernes como invitado de honor a la ceremonia de celebración del 95 aniversario de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), donde resaltó la importancia de contar con una institución fortalecida y competitiva.

“Nuestra visión es clara, convertir a Honduras en un país moderno, seguro y con instituciones fuertes al servicio de la patria y del pueblo hondureño”, destacó el mandatario.

Oficialmente, la institución celebra su aniversario cada 14 de abril, pero este lo celebró hasta este día.

La aviación militar en Honduras comenzó con la adquisición del primer avión militar y el primer vuelo sobre Tegucigalpa en 1921. Bajo el gobierno de Vicente Mejía Colindres, se emitió el Decreto N° 198 el 14 de abril de 1931, el cual dio vida a la Escuela Nacional de Aviación.

“Por lo tanto, vamos a seguir modernizando nuestra capacidad. Vamos a invertir en formación, tecnología, equipamiento y en condiciones óptimas para nuestros hombres y mujeres en uniforme de la Fuerza Aérea Hondureña”, expresó el presidente Asfura durante su alocución.

Reflexionó que el país se construye con instituciones sólidas y ejemplificó que una de ellas es la FAH.



“Este aniversario no solo es una celebración, es también una oportunidad para reflexionar sobre el país que queremos construir. Un país fuerte no se edifica solo con buenas intenciones, sino con instituciones sólidas, disciplina, orden y una visión clara del futuro”, refirió Asfura. (RO)