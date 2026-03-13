Presidente Asfura declara nulidad absoluta de abusivo decreto que otorgaba pasaportes vitalicios

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura derogó este jueves el acuerdo ejecutivo que otorgaba pasaportes diplomáticos vitalicios a exfuncionarios de Cancillería y sus cónyuges, un beneficio otorgado por el excanciller Eduardo Enrique Reina en un claro abuso de poder.

Una fuente del Poder Ejecutivo dijo que el mandatario hondureño anuló el decreto que daba vida al reglamento aprobado por el excanciller Reina apenas unos días de dejar su cargo y cubrir con el beneficio de los pasaportes a sus allegados y cuadros políticos. Los pasaportes vitalicios fueron extendidos además de los presidentes de los tres poderes del Estado, a sus esposas, a los cancilleres y sus cónyuges, igualmente a los vicecancilleres y sus compañeras.

Con la derogación absoluta de la medida, el decreto vuelve a reducirse a otorgar el beneficio a los presidentes de los tres poderes del Estado.

(LEER): Excanciller Enrique Reina se arrogó pasaporte diplomático vitalicio y extendió beneficio a una “casta” privilegiada

El pasaporte diplomático concede beneficios como la exoneración de impuestos aeroportuarios, atención privilegiada en los servicios migratorios y aduaneros, y la prebenda de no hacer fila como el común de los ciudadanos, además, el equipaje no es sometido a revisión

Asfura declaró nulidad absoluta del reglamento -de 15 artículos- aprobado por Cancillería el 6 de mayo de 2025 y publicado el 14 de junio de ese mismo año en el diario oficial La Gaceta.

Cabe recordar que este reglamento fue aprobado 25 días antes que Enrique Reina abandonara Cancillería para postularse como aspirante a designado presidencial en la planilla de Rixi Moncada en el Partido Libertad y Refundación (Libre).

En ese sentido, solo queda vigente el reglamento de 1998 que permite otorgar pasaporte diplomático vitalicio a los extitulares de los poderes del Estado. PD