Presidente Asfura avizora “cambios interesantes” para inicios del próximo año

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura prometió este sábado que a inicios del próximo año habrá cambios positivos en el panorama del país en cuanto a inversión; al mismo tiempo, justificó la modificacion en el pago de la facturación energética.

– El mandatario justificó la modificación en la factura de la ENEE.

Asfura arribó este sábado al aeropuerto de Palmerola luego de su viaje a Estados Unidos y Costa Rica.

Comentó que, en la reunión con inversionistas en Estados Unidos, abordó la idea de atraer inversión extranjera hacia Honduras.

Aprovechó para referirse al cierre de una maquila de parte de la empresa Gildan en la ciudad de Choloma, mencionando que es una determinación del año pasado y que forma parte de la unificación de producción en El Salvador.

No obstante, resaltó que en dos semanas, la empresa Gildan lo invitó a una de sus fábricas con la intención de habilitar una inversión mayor de la actual en Honduras.

Sobre la visita a Costa Rica, dijo que se reunió con la nueva presidenta Laura Fernández para abordar la seguridad, comercio e integración centroamericana.

“Estos cuatro días fueron favorables para Honduras tocando temas de inversión, en unos meses más o muy probable a inicios del próximo verán algunos cambios interesantes”, dijo a periodistas.

Reiteró que no hay forma de salir adelante si no apertura la inversión nacional y extranjera porque se necesita fuentes de empleo y la necesidad de reducir la inseguridad.

Reservas internacionales

En otro tema, adelantó que el Banco Central de Honduras (BCH) anunciará la próxima semana otras determinaciones para bajar las regulaciones en la compra de divisas.

Informó que hasta el 8 de mayo, las reservas internacionales pasaron de 10 mil 300 millones a 11 mil 596 millones de dólares durante su administración.

En el tema de subsidios de combustibles, señaló que el gobierno ha destinado más de mil 500 millones de lempiras para aliviar las finanzas de la población.

“Como es posible dar apoyo económico temporal cuando a un carro de ocho cilindros le subsidiamos los combustibles”, cuestionó.

Facturación de la ENEE

Preguntado sobre la modificación en el pago de la facturación energética, contestó que la reducción de 28 a 15 días era una medida que ya se aplicaba antes, pero que el gobierno anterior lo modificó el año pasado.

Indicó que el déficit de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es el problema más grave, y que era necesario reducir, cerrar y unir instituciones del Estado para controlar el gasto.

“Se necesita que la caja de la ENEE pueda trabajar más eficientemente, el costo del petróleo se ha disparado, lo único que hice fue volver como estaba antes los siete días de facturación y los 15 después de la facturación”, justificó.

El mandatario mencionó que comprende las molestias, pero que el 2026 será un año difícil y que requiere cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Exhortó a la ciudadanía a implementar medidas de ahorro en el combustible y la energía.

Arguyó que sería inconsciente si no tiene claro lo que Honduras necesita, y que tiene la esperanza que va encaminado a resolver las necesidades y los problemas del país. AG