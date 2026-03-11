Presidente Asfura asiste a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, asistió a la ceremonia oficial de toma de posesión del nuevo presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, en un acto solemne que reunió a líderes y delegaciones internacionales.

El mandatario hondureño estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, como parte de la delegación oficial que representó a Honduras en esta importante ceremonia democrática.

La toma de posesión y colocación de la banda presidencial se realizó en el Congreso Nacional de Chile, donde la presidenta del senado Paulina Núñez, fue la encargada de imponer la banda presidencial al nuevo jefe de Estado chileno.

Posteriormente, los mandatarios y las delegaciones internacionales participaron en el saludo oficial y recepción ofrecida en el histórico Cerro Castillo una de las sedes oficiales del gobierno chileno, donde se reafirmaron los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

La presencia del presidente hondureño en este acto refleja el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Honduras y Chile, así como el compromiso del país con los procesos democráticos y la cooperación regional.

Importante mencionar que el 29 de marzo ambos países celebran 160 años de relaciones diplomáticas.

El presidente Nasry Asfura expresó su reconocimiento al pueblo chileno y al nuevo gobierno:

“Quiero felicitar al pueblo de Chile por esta ejemplar jornada democrática y desearle al presidente José Antonio Kast el mayor de los éxitos en su gestión. Chile es una nación hermana con la que Honduras mantiene una relación de respeto, cooperación y amistad.”

Asimismo, envió un mensaje al pueblo hondureño: “Desde Chile reitero mi compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones internacionales de Honduras, buscando siempre oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo para nuestro país. Honduras seguirá trabajando junto a las naciones amigas por un futuro de prosperidad para nuestros pueblos.”

Finalmente, el presidente Nasry Asfura expresó su deseo de continuar fortaleciendo las relaciones de amistad, cooperación y desarrollo con Chile, destacando la importancia del diálogo y el trabajo conjunto entre las naciones de la región para impulsar el crecimiento económico, la inversión y el bienestar de sus pueblos. JS

Viajes del presidente Nasry Asfura – 2026

N°. | Fecha | Destino

1.- Estados Unidos –7 de febrero –

2.- Estados Unidos –5/8 de marzo–

3.- Chile –10/11 de marzo–