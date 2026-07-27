Presidente Asfura arriba a Lima para asunción de presidenta electa del Perú

Lima – El presidente Nasry Asfura, arribó este lunes a la ciudad de Lima para participar en los actos oficiales de la Transmisión de Mando Supremo Presidencial de la presidenta electa del Perú, Keiko Sofía Fujimori, ceremonia que se desarrollará este 28 de julio en el Congreso de la República del Perú.

El mandatario hondureño viajó acompañado por la secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, reafirmando el compromiso del Gobierno de Honduras con el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, la cooperación regional y la integración entre las naciones latinoamericanas.

A su llegada a la capital peruana, el presidente Asfura y la canciller Agüero fueron recibidos por el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Berthin Enrique Gómez Vela, en representación del Gobierno peruano. En el acto de bienvenida también estuvo presente la embajadora de Honduras en la República del Perú, Vania García Morales, quien acompañó a la delegación oficial hondureña durante su arribo.

La presencia del presidente hondureño forma parte de una destacada delegación de jefes de Estado y altos dignatarios internacionales que asistirán a la ceremonia de investidura de la presidenta electa Keiko Sofía Fujimori, entre ellos Su Majestad el Rey Felipe VI de España, así como los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile) y José Raúl Mulino (Panamá). Asimismo, otros mandatarios y representantes de gobiernos de la región han confirmado su participación en este histórico acto democrático.

La participación del presidente Asfura en esta ceremonia refleja el interés de Honduras por continuar fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y diálogo con la República del Perú y con los países de la región, impulsando una agenda común orientada al desarrollo, la estabilidad democrática y la prosperidad de los pueblos latinoamericanos.

Durante su estadía en Lima, el mandatario hondureño sostendrá encuentros con empresarios iberoamericanos, autoridades y líderes internacionales, en el marco de una agenda diplomática destinada a fortalecer las relaciones bilaterales y promover nuevas oportunidades de cooperación para beneficio de ambas naciones. JS