Presidente Asfura anuncia trabaja una ley en materia de seguridad y reafirma focalización de subsidio a energía

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura afirmó este jueves que el gobierno está trabajando en una nueva ley en materia de seguridad para afrontar la voraz ola de violencia que azota a Honduras.

Manifestó que este plan de seguridad incluye modernizar el Sistema Nacional de Emergencia 911, aunque fue muy escueto en que trata el proyecto de ley.

“Hay un plan que se va a poner en ejecución, dentro de pronto el 911, va a venir modernizado y con más capacidades, espero que cuando lo mande al Congreso Nacional los diputados me apoyen”, dijo a periodistas.

Añadió que el proyecto de ley incluirá un mecanismo de regularización de la venta de chips de teléfonos celulares, pero no brindó más detalles.

En otro tema, reiteró que el decreto 42-2025 lo obliga a otorgar subsidio a los hogares con extrema pobreza que consumen menos 150 kilovatios de energía que es un total de 324 mil 487 medidores.

Remarcó que no se puede dar subsidio a las viviendas que tienen más de dos medidores, ni que residan en casas de dos o más pisos de concreto.

Asfura garantizó que está cuidando la inversión, racionalizando y reduciendo el gasto para llevar más respuesta a la gente.

Sobre el tema de salud, indicó que está trabajando en un programa muy interesante para dar mayor eficiencia.

Reveló que se ha realizado 211 operaciones en clínicas privadas, pero que la meta es realizar de 20 a 30 diarias para disminuir la mora quirúrgica.

Añadió que está trabajando en cada municipio para centralizar que los pacientes de diálisis no tengan que estar viajando para que sean atendidos.

Respecto a las críticas que el gobierno no empieza, el mandatario contestó que está trabajando enormemente para resolver los problemas, pero que no puede quedar bien con todos los sectores.

“Estamos trabajando enormemente, no podes quedar bien con todo el mundo, el trabajo es continuo, resolviendo los problemas, adonde deja todo lo que avanzaos en infraestructura, pagar las deudas en salud, educación e infraestructura”, declaró.

Por otro lado, comunicó que el lunes 11 de mayo se reunirá con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cuarta revisión del programa monetario.

Reveló que para la quinta revisión del programa monetario, ya le correspondería a su administración.

Igualmente, confirmó que el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó para Honduras fondos de 120 millones de dólares, y que está a la espera de remitir al Congreso Nacional este préstamo.

Sobre la negociación de los aranceles con Estados Unidos, apuntó que la meta es tener alguna condición especial como la que posee Guatemala y El Salvador.

Por otro lado, estimó que a finales de mayo y principios de junio lleguen las primeras 220 máquinas de Caterpillar y cambiar el tema de infraestructura, producción, salud, educación, comercialización y turismo. AG