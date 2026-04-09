Presidente Asfura anuncia incremento a transferencias municipales en Presupuesto 2026

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, anunció que en el proceso de formulación del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026, el Gobierno contempla un aumento en el porcentaje de las transferencias destinadas a las municipalidades, como parte de su compromiso de avanzar en la descentralización del Estado.

El mandatario explicó que esta medida responde a la necesidad de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para brindar soluciones más rápidas y efectivas a la población, en línea con uno de los pilares centrales de su gestión.

“Para que, sumado a la descentralización en salud y educación, podamos servirle y ayudarle a la gente”, argumentó el mandatario.

El nuevo Presupuesto General, que está siendo estructurado bajo criterios de eficiencia, responsabilidad y sostenibilidad, busca optimizar el uso de los recursos públicos y, al mismo tiempo, fortalecer la inversión territorial, priorizando áreas clave como salud, educación, infraestructura y servicios básicos.

Como complemento a esa política, el Gobierno también impulsa el fortalecimiento de las municipalidades mediante la entrega de kits de maquinaria, que incluyen retroexcavadora, dos volquetas, tractor, pipa o cisterna de agua y motoniveladora, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa local y acelerar la ejecución de obras.

Esta combinación de mayor asignación de recursos y fortalecimiento técnico permitirá a los municipios responder de manera más directa a las necesidades de las comunidades, reduciendo tiempos de gestión y acercando las soluciones a la población.

Con estas acciones, el Gobierno asegura reafirmar su apuesta por un modelo de gestión más eficiente, cercano y orientado al territorio, donde las municipalidades juegan un rol clave en el desarrollo del país. JS