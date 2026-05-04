Presidente Asfura afirma que hay disponibilidad de L. 320 millones para saldar deuda a transportistas

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura informó este lunes que hay fondos de hasta 320 millones de lempiras disponibles para pagar la deuda pendiente con el sector transporte urbano y evitar un aumento a la tarifa fija.

Comentó que todavía no se había el Presupuesto General 2026 a la plataforma, donde se encuentra los fondos para el pago de la deuda pendiente a los transportistas.

Añadió que desde el fin de semana, hay personal de la Secretaría de Finanzas subiendo el presupuesto de cada institución al sistema.

“Se les va a pagar lo viejo y lo nuevo: diciembre y enero que son 160 millones los dos meses, y febrero y marzo otros 160 millones, son 320 millones para ponernos al mes de marzo”, dijo al canal HCH.

Asfura reveló que está viajando a la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos para acudir a una reunión de empresarios, debido a que fue invitado para tratar el tema de inversión.

Sobre el pago pendiente a los transportistas, manifestó que no ha procedido a saldar la deuda por amenaza, sino por procedimiento de aprobar, publicar y subir al sistema el Presupuesto General 2026.

Los dirigentes del transporte urbano amenazaron este lunes con realizar movilizaciones para este martes si no reciben respuesta del gobierno para la deuda pendiente para que no haya incremento a la tarifa.

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Asimismo, afirmó que el gobierno quiere cumplir con los compromisos en los sectores de salud, educación e infraestructura.

Por otro lado, el mandatario aseguró que las instituciones del Estado están trabajando en la prevención para afrontar el fenómeno de “El Niño” y que no se perjudique la seguridad alimentaria.

Consultado por el tema de seguridad ciudadana, dijo que hay un plan que se está elaborando, y que cuando sea ejecutado, “téngalo por seguro que la situación será distinta y va a mejorar”. AG