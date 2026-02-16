Presidente Asfura aboga por la reapertura del Bazar del Sábado en Tegucigalpa

Tegucigalpa- El presidente Nasry Asfura visitó a los emprendedores del Bazar del Sábado, desarrollado en Expocentro de la ciudad industrial de San Pedro Sula.

–El mandatario reconoció la importancia que tienen los miles de emprendedores del país, como sector importante de empleo y comercio.

En su visita recorrió los distintos stands y conoció de cerca la variedad de productos elaborados por pequeños y medianos empresarios.

La visita reafirma el compromiso del mandatario con el fortalecimiento del sector emprendedor, reconociendo su aporte en la generación de empleo, dinamización de la economía local y creación de oportunidades para miles de familias hondureñas.

Durante la jornada, el presidente destacó la importancia de continuar impulsando espacios que promuevan la comercialización, capacitación y acceso a financiamiento para los emprendedores del país.

Asimismo, expresó su expectativa y abogará para que este proyecto pueda reabrir sus puertas en Tegucigalpa, ampliando su alcance y brindando nuevas oportunidades de crecimiento a más hondureños que apuestan por el trabajo y la iniciativa propia. IR