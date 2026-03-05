Presidente Asfura a EEUU para reforzar alineamiento con Washington y rubricar retorno a CIADI

Tegucigalpa – El presidente hondureño Nasry Asfura viajó a Estados Unidos para participar en una cumbre regional convocada por Donald Trump y con ello reforzar el alineamiento de su gobierno con Washington, además de rubricar el retorno al CIADI, como mensaje a la comunidad de inversionistas que su administración ofrecerá seguridad jurídica al capital extranjero.

Asfura llega por tercera vez a Estados Unidos este año, la primera fue en enero en condición de presidente electo y tuvo encuentros con altos personeros gubernamentales, la segunda en febrero cuando fue recibido por Trump en su residencia particular de Mar-a-Lago en Florida y la tercera será este sábado en Doral, Miami, el mismo estado de Florida.

El gobernante hondureño, que a pocos días de las elecciones del 30 de noviembre del 2025, recibió el respaldo de Trump vía posteos en su cuenta de la red social Truth Social, se ha convertido en el poco tiempo que lleva en el poder en una de las figuras más cercanas a Washington.

La cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por la Casa Blanca, reunirá en Doral, Miami a los gobernantes latinoamericanos cercanos a Estados Unidos en su nuevo protagonismo en el hemisferio occidental y que buscan alejar a China y Rusia de esta zona.

La asistencia de Asfura es el reflejo del nuevo alineamiento de Tegucigalpa con la Casa Blanca de Trump, ya que en la administración pasada de Xiomara Castro lo normal eran los desencuentros entre ambos capitales y la cercanía a los regímenes de la entonces Venezuela de Nicolás Maduro, Cuba, Nicaragua, China y Rusia, todos las bestias negras de Washington.

(LEER) Honduras se retira del “Grupo de La Haya” y reafirma su política exterior independiente

Prueba de la nueva posición de Tegucigalpa fue el anuncio de la Cancillería del retiro de Honduras del Grupo de La Haya, un bloque de naciones que critican a Israel por sus ataques a los palestinos en Gaza.

Se espera que el encuentro del sábado consolide el bloque latinoamericano de países gobernados por la derecha y que acerquen sus posiciones con Estados Unidos.

Además de la cumbre “Escudo de las Américas”, el presidente Asfura se reunirá con figuras de alto nivel como el secretario de Estado, Marco Rubio.

CIADI y organismos financieros

Mientras el viernes Asfura ejemplificará su política de cercanía con la comunidad empresarial hondureña e inversionistas extranjeros al participar mañana viernes en la firma que simboliza el retorno de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un ente que forma parte del Grupo del Banco Mundial.

Honduras se retiró el 2024 del ente por decisión del gobierno de la expresidenta Castro, alejando al país de entes que ofrecen certidumbre a los capitalistas globales.

Asfura y su equipo económico consideran que el retorno al CIADI es un poderoso mensaje que envían en cuanto a que el país será amigable con los capitales nacionales y foráneos y para ello regresa al ente que ofrece seguridad para resolver las controversias que a veces se originan entre el capital y el Estado donde operan.

También se espera que el presidente hondureño mantenga encuentros con altos funcionarios de los diversos organismos financieros internacionales que tienen su base en Washington.

Acompañan al presidente Asfura en este viaje a EEUU, el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos; el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules; la canciller, Mireya Agüero; y el embajador en Washington, Roberto Flores Bermúdez. (PD).