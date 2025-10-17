Presidenta Xiomara Castro convoca a reunión del SINAGER tras lluvias torrenciales e inundaciones en Tegucigalpa

Tegucigalpa- Con un hashtag #urgente, la presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, informó esta mañana a través de su cuenta oficial en la red social X que las intensas lluvias registradas en Tegucigalpa y varios departamentos del país han provocado inundaciones, derrumbes y la trágica muerte de una joven.

“Las lluvias torrenciales en Tegucigalpa y otros departamentos y municipios han provocado inundaciones, derrumbes y me reportan la trágica muerte de una joven de 23 años. Convoco al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) a las 10:00 a.m. en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Comayagüela, a fin de continuar y prevenir acciones inmediatas de emergencia, salvamento, protección a la población y sus bienes”, escribió la mandataria.

En su publicación, Castro etiquetó al alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, quien también ha estado supervisando los sectores más afectados por las inundaciones en la capital, especialmente en colonias como Smith, La Vega, Guillén y Villanueva, donde decenas de familias han perdido sus pertenencias.

La reunión del SINAGER, convocada de emergencia, tiene como objetivo coordinar medidas inmediatas para atender a las comunidades afectadas, reforzar las labores de rescate y evacuación, y evaluar la magnitud de los daños materiales causados por las lluvias.

En las últimas horas, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) ha advertido que la influencia de una vaguada en superficie continuará generando lluvias intensas en la zona central y sur del país, manteniendo en Alerta Roja a varios municipios.

Las autoridades hacen un llamado a la población a mantenerse informada y seguir las instrucciones oficiales ante el riesgo de nuevos deslizamientos e inundaciones.LB