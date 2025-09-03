Presidenta inaugura cancha en la colonia “Nueva Capital” en la capital

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro inauguró hoy una cancha sintética en la colonia Nueva Capital del Distrito Central.

Esta obra tiene un costo de 27.2 millones de lempiras y es parte de 39 complejos deportivos que el gobierno ejecuta este año en 39 municipios del país.

La presidenta fue acompañada por el secretario privado Héctor Manuel Zelaya, el alcalde capitalino Jorge Aldana y el titular de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), Mario Moncada, entre otros.

La cancha 82 tiene las medidas reglamentarias de 81 X 50 metros de área y dispone de iluminación, camerinos para árbitros y jugadores.

Además cuenta con baños públicos, graderías, drenaje completo, cercado perimetral y mejoras en las calles de acceso, se informó.

En su alocución, la mandataria dijo estar consciente de que aún hay muchas obras por ejecutar en esta colonia capitalina.

“Estamos con hechos devolviéndoles sus impuestos”, expresó. PD