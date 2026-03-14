Presidenta del Cohep sugiere incentivar campañas de ahorro ante fuerte incrementos de los combustibles

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, sugirió que se incentive campañas de ahorro de uso de combustibles en el país ante los fuertes incrementos.

“Hay que incentivar campañas de ahorro para bajar el consumo de los combustibles y que las divisas no se vayan en la compra de combustibles”, dijo Gallardo.

Para la semana que viene, se registrarán incrementos de cuatro hasta diez lempiras en el precio de los combustibles a nivel nacional.

Esto debido al conflicto en el Medio Oriente y el cierre en el estrecho de Ormuz, lugar donde circula el 20 % de la producción mundial del petróleo.

Gallardo mencionó que el tema de los precios de los combustibles preocupa mucho debido a que es un insumo importado, por lo tanto, no hay control sobre el precio.

Analizó que mientras la crisis de la guerra en el Medio Oriente no finalice los combustibles pueden seguir incrementando.

“Nos preocupa toda la cadena de producción se mueve por los combustibles y podría haber alzas en algunos insumos y productos de la canasta básica”, advirtió.

Ley de Empleo Parcial

En otro tema, anheló que el Congreso Nacional pueda aprobar antes de Semana Santa la iniciativa de la Ley de Empleo Parcial para generar puestos de trabajo.

Alegó que la Ley de Empleo Parcial reducirá un poco el problema para que muchos jóvenes y personas en edad de trabajar puedan entrar bajo este concepto.

“Ojalá que se pueda aprobar antes de Semana Santa porque en esta época hay mucha demanda de empleos parciales en el área de turismo y darle empleo a jóvenes y personas de la tercera edad que no cumplir con las ocho horas de trabajo”, expresó.

Por otro lado, sostuvo que se debe mejorar la seguridad jurídica y ciudadana para que haya inversión extranjera en Honduras. AG