Presidenta del Cohep solidaria con consejeras del CNE, aplaude defensa a democracia y llama a votar masivamente

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo se solidarizó con las funcionarias del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, a quienes les dijo que no estaban solas, agradeció su defensa a la democracia e hizo un llamado a la ciudadanía a votar masivamente.

A través de su red social X, la titular de la iniciativa privada expresó que “como mujer, madre y empresaria hondureña le expreso mi solidaridad @APHall_CNE @CossetteOficial ¡No están solas!, la fuerza de millones de mujeres que conocemos el sacrificio desde jóvenes, nos empuja para no dejarnos doblegar en un momento crítico en la defensa de la democracia”.

Gallardo impulsó a las consejeras para que “sigan con valentía hasta el 30 de noviembre, Honduras donde todos saldremos a votar masivamente”.

En los últimos días las consejeras Hall y López han sido atacadas por el oficialismo, especialmente por su homólogo del CNE, Marlon Ochoa, quien se atrevió a denunciar a Cossette López ante la Fiscalía hondureña.

Honduras encara la recta final de las elecciones generales del 30 de noviembre en un ambiente de polarización política, marcado por denuncias de presunto fraude, divulgación de audios que apuntan a una supuesta manipulación de resultados y desconfianza hacia las instituciones encargadas del proceso.

El fiscal general, Johel Zelaya, difundió la semana pasada grabaciones que presuntamente involucran a la consejera del CNE, Cossette López; al diputado Tomás Zambrano; y a un militar activo, y anunció una investigación por posible “asociación ilícita» relacionada con el intento de manipular el proceso.

López y Zambrano negaron la autenticidad de los audios, atribuyéndolos a manipulación digital, y responsabilizaron al consejero del CNE Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), quien entregó a la Fiscalía las grabaciones que el fiscal hizo públicas el 29 de octubre. JS