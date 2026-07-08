Presidenta del Cohep señala que un país no puede desarrollarse si las mujeres viven con violencia

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, señaló este miércoles que no existe un desarrollo económico sostenible en un país si las mujeres viven bajo un ámbito de violencia.

Publicar un mensaje para expresar su preocupación por la violencia que continúan enfrentando miles de mujeres en Honduras.

Indicó que cada mujer que pierde la vida deja una historia inconclusa; que detrás de cada caso hay una madre, hermana, hija, amiga y compañera de trabajo, niños que crecen sin el abrazo de sus mamás, familias que quedan marcados para siempre.

Consideró que la reforma al Código Penal en materia de femicidio representa un paso importante para fortalecer la respuesta del Estado frente a este delito.

Sin embargo, opinó que el endurecimiento de penas por femicidios no resolverá este problema tan complejo.

Sostuvo que la verdadera respuesta debe ser prevención, educación, protección efectiva para las víctimas, acceso a la justicia, recurso para las instituciones y más oportunidades para que las mujeres puedan desarrollar sus productos de vida con libertad y seguridad.

Gallardo expuso que cuando una mujer vive con miedo abandona sus estudios, pierde su empleo, deja de emprender, restringe su autonomía económica; señalando que Honduras pierde talento, productividad, innovación y oportunidades de crecimiento.

La presidenta del Cohep enfatizó que los países que garantizan la seguridad, participación económica y el liderazgo de las mujeres son los que generan mayor productividad, atrae más inversión y construye sociedades más prosperas.

“No basta con condenar la violencia cuando ocurre. Debemos trabajar todos los días para prevenirla, proteger a las víctimas y construir una cultura de respeto, igualdad y oportunidades”, concluyó. AG