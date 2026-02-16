Presidenta del Cohep se reúne con Asfura para agilizar la logística en los puertos

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, sostuvo este lunes una reunión con el gobernante Nasry Asfura sobre la logística en los puertos.

Señaló que en esta reunión también estuvieron presentes miembros de la Administración Aduanera, Empresa Nacional Portuaria (ENP), Cohep y la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC).

Manifestó que en la reunión se trató de las debilidades que están teniendo Puerto Cortés y el puerto de Henecán de San Lorenzo para agilizar las más exportaciones e importaciones.

Gallardo añadió que se trató el uso de los puertos para agilizar los procesos de aduanas, operaciones portuarias y navieras.

“Se va a reactivar el Consejo Nacional Logístico, que es un comité en la que participa el gobierno y empresa privada, para agilizar estos temas de la mejor manera”, anunció.

La presidenta del Cohep indicó que el compromiso del mandatario hondureño es de solventar a la mayor brevedad posible esta problemática y del sector privado para colaborar.

Subrayó que la intención es que una vez que se empiece a mejorar las vías de comunicación de carreteras se agilice la carga de exportación en los puertos.

Enfatizó que debe haber una agilidad en los procesos, ventanilla única y que las aduanas no retrasen los trámites. AG