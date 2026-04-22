Presidenta del Cohep pide priorizar la mejora en seguridad jurídica y el servicio energético

Tegucigalpa – La titular del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, detalló que en la reunión con el presidente Nasry Asfura abordó que priorice la crisis energética y la seguridad jurídica.

Este miércoles, el mandatario hondureño se reunió con la junta directiva del Cohep para abordar la generación de empleo, los retos en materia energética y la productividad nacional.

“El mensaje ha sido es la disposición que tenemos para poder trabajar en los diferentes temas que le competen al país”, dijo a periodistas.

Señaló que en la crisis energética hay una problemática por los cortes y la mala calidad de energía no son atractivas para la inversión.

Expuso que hay muchos problemas en la transmisión, distribución y generación; por lo que exhortó a una mesa de trabajo para buscar soluciones a este tema.

Mientras que en aspecto de seguridad jurídica; sostuvo que se debe evaluar, analizar y trabajarlo para que el mandatario hondureño tenga la claridad que se debe mejorar este tema porque no atrae inversiones.

Indicó que hay varios sectores como los cultivos de caña de azúcar y la palma africana que están siendo afectadas por las invasiones de tierras.

“Hay muchos temas que hay que mejorar como el tema de seguridad jurídica, seguridad ciudadana, acceso a asistencia técnica, capacitaciones y acceso a energía eléctrica de calidad”, admitió.

En otro tema, mencionó que el Instituto de Formación Profesional (Infop) tiene que fortalecer para que haya más mano de obra calificada para que tengan acceso a nuevos empleos y energía eléctrica de calidad.

Finalmente, reflexionó que se debe trabajar para que haya más empresas, atraer la inversión extranjera y generar más empleos. AG