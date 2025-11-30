Presidenta del Cohep pide a los hondureños que ejerzan el voto y dice que es una obligación cívica

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohe), Anabel Gallardo, exhortó este domingo a los ciudadanos que ejerzan el voto en las elecciones generales señalando que es una obligación cívica.

🗳️ ¡Tu Voto Construye Honduras! 🇭🇳



El momento ha llegado, hondureños. Ejercer tu derecho al voto es una obligación cívica y un acto de fe en nuestra patria. La democracia y la institucionalidad de Honduras necesitan un voto masivo. Vota informado, vigila tu voto y asegúrate de… pic.twitter.com/Qrwh5qd7bx — COHEP (@COHEPHonduras) November 30, 2025

A través de un mensaje en las redes sociales del Cohep, Gallardo indicó que ha llegado el momento de los hondureños a ejercer su derecho al voto y añadiendo que es una obligación cívica.

Señaló que a democracia y la institucionalidad de Honduras necesitan de un voto masivo, vigilen su voto y asegurarse de que sea respetado.

Sostuvo que el voto derrota al fraude y que nadie debe decidir por uno.

Afirmó que el sector privado ha promovido el voto informado y ha facilitado en la medida de lo posible que nuestros colaboradores puedan ejercer el derecho democrático.

Gallardo imploró a los millones de hondureños que Honduras necesita de sus ojos en este día.

¡A los partidos políticos les pido que asuman los resultados y respeten la voluntad del pueblo hondureño, conviertan la incertidumbre en seguridad, la esperanza en hechos y el amor a la patria en un acto de fe”, clamó.

Finalmente, la presidenta del Cohep pidió a los militares que no olviden su juramento constitucional. AG