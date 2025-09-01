Presidenta del Cohep pide a los candidatos propuestas claras y concretas, durante izado de Bandera Nacional

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, pidió este lunes a los candidatos a un cargo de elección popular que presenten propuestas claras y concretas durante la campaña electoral.

“Hoy en el día de la bandera pedimos a los candidatos que presenten propuestas claras y concretas para que los ciudadanos puedan decidir con información y responsabilidad”, dijo GALLARDO.

Seguidamente la empresaria manifestó que la democracia se construye con el voto de sus ciudadanos y que cada participación de los hondureños cuenta para tener un mejor futuro.

Sostuvo que si las urnas están rebosantes de votos implica que son garantía de una nación fuerte y de un futuro sólido.

Gallardo expresó su preocupación porque miles de jóvenes no encuentran razones para ir a ejercer el sufragio el 30 de noviembre.

Hoy les digo a los jóvenes que quien no vota permita que otros decidan por uno, imploró.

Igualmente, mandó un mensaje a los tepesianos hondureños que enfrentan la gran incertidumbre de salir del territorio de Estados Unidos, país donde han residido por varias décadas.

Señaló que existe la necesidad de un plan de retorno de los compatriotas mediante una acción coordinada con la empresa privada para implementar medidas que permitan una vuelta digna.

Finalmente, subrayó que el día de la Bandera debe mandar un mensaje de unidad, orgullo y perseverancia. AG