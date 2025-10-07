Presidenta del Cohep llama a jóvenes a votar masivamente en las generales señalando que es momento de ser parte de las decisiones

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, clamó este martes a los jóvenes que participen masivamente ejerciendo el sufragio en las elecciones generales del 30 de noviembre.

Gallardo participó en un conversatorio con los jóvenes de la Universidad José Cecilio del Valle para transmitir la importancia de su participación en el proceso electoral.

“Es momento de ser parte de las decisiones, de no dejar que otros decidan por ustedes, es momento de demostrar que los jóvenes no solo piden un mejor futuro sino que quieren construir”, dijo Gallardo.

Comentó que ejercer el sufragio es participar en la democracia, es protegerlo, y es la garantía de la libertad.

Gallardo indicó que un sistema democrático permite vivir en paz, resolver diferencias por medio del diálogo, cambiar de gobiernos a través de elecciones libres y transparentes.

Añadió que la democracia también permite que los ciudadanos sean iguales ante la ley y protege a quienes más lo necesitan.

Su voto el próximo 30 de noviembre es una oportunidad para construir nuestro país, exhortó.

Definió que los jóvenes son la fuerza que puede transformar el presente y definir el rumbo que queremos para la nación.

Con cada voto se reafirma que creemos en la democracia, el futuro y en nosotros mismos, puntualizó.

“El próximo 30 de noviembre les invito a que ejerzan su derecho, que nadie decida por ustedes, con su voto se construye Honduras”, clamó.

Detalló que hay alrededor de 800 mil nuevos jóvenes que ejercerán por primera vez su voto.

La presidenta del Cohep pidió a los candidatos presidenciales que se enfoquen en propuestas en pro del desarrollo del país para motivar a los jóvenes a ejercer el sufragio señalando que no les llama la atención votar el 30 de noviembre. AG