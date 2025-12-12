Presidenta del Cohep expresa su apoyo a las consejeras Hall y López tras ataques por defensa del proceso electoral

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, expresó su apoyo a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López ante los ataques que han recibido durante el proceso electoral general.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) han sufrido ataques por sus decisiones en defensa del proceso electoral.

Señaló que Honduras necesita una institucionalidad fuerte que consolide la democracia y sea garante del Estado de derecho.

Indicó que los hondureños fueron el 30 de noviembre a votar en las elecciones generales, que habló en las urnas y que se debe respetar su voluntad expresada.

En las últimas horas, surgió el rumor que el Ministerio Público presentaría requerimiento fiscal contra las consejeras Hall y López, pero el ente acusador del Estado desmintió esta información. AG