Presidenta del Cohep exige a Redondo que respete resultados electorales

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, exigió al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que respete los resultados de las elecciones generales.

– Cohep pide respetar voluntad en las urnas y clama por la democracia hondureña.

A través de un posteo en la red social “X”, Gallardo pidió que Redondo acepte la voluntad de los 3.8 millones de hondureños que se expresaron en las urnas.

Indicó que así es la democracia hondureña y que debe prevalecer de esta forma.

Además, demandó respeto absoluto a la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Gallardo advirtió que cualquier interferencia pone en riesgo la institucionalidad, la estabilidad del país y la confianza ciudadana.

Finalmente, sostuvo que Honduras necesita certeza, legalidad y respeto a las reglas democráticas. ¡La voluntad popular no se cuestiona ni se negocia!. AG