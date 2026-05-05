Presidenta del Cohep exhorta a que mano de obra hondureña sea la más competitiva de la región

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, exhortó este martes al gobierno, sector privado y centrales obreras a pensar más allá del aumento al salario mínimo, y que la mano de obra sea la más calificada de la región.

Durante un evento de juramentación de los nuevos delegados del Consejo Económico Social (CES), Gallardo sostuvo que la mesa tripartita debe enfocarse que la mano de obra hondureña sea productiva en la región.

“No solo se debe estar pensando en incremento al salario mínimo, siempre hemos dicho que el país tiene una productividad muy baja en comparación con los demás países de la región y nos saca competitividad”, dijo Gallardo.

Sobre la negociación del salario mínimo, indicó que es un tema que debe estar de manera permanente en la mesa tripartita, y evaluar los factores económicos que contribuyen a la eficiencia productiva.

Añadió que cuando se llegue el momento de negociar entre los sectores y un acuerdo, ya las partes implicadas ya tenga un avance para que el trámite sea más rápido.

La presidenta del Cohep celebró que se retome el trabajo con el gobierno y que haya voluntad en mejorar las condiciones de los hondureños y la inversión en el país.

Reiteró que debe haber inversión, mejorar las condiciones de seguridad jurídica y ciudadana, acceso a financiamiento a pequeños y medianos emprendedores, y asistencia técnica para solventar los problemas de empleo. AG