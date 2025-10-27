Presidenta del Cohep exhorta a los estudiantes de la UNAH que no se abstengan de votar en las generales

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, exhortó este lunes a los estudiantes universitarios que no se abstengan de ejercer el sufragio y participar en las elecciones generales.

Este lunes, Gallardo participó en el diálogo que sostuvo el Cohep con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) como parte de la campaña “Tu voto construye Honduras”.

“Abstenerse no es una opción cuando se es joven, cuando se tiene energía, ideas y sueños por cumplir. No permitan que otros escriban su historia”, declaró Gallardo.

Mencionó que la democracia no se construye sola, y que necesita de instituciones responsables, pero también de ciudadanos comprometidos.

Gallardo manifestó que en muchas ocasiones reitera la frase que “estas elecciones son las más importantes”, pero que en la actualidad cobra más sentido que nunca.

Honduras atraviesa un momento decisivo, y solo una participación masiva, informada y responsable puede fortalecer nuestras instituciones y alejar el temor al fraude o la desconfianza, puntualizó.

Detalló que más de 800 mil jóvenes hondureños podrán ejercer su voto.

La presidenta del Cohep contó que ella es madre de sus jóvenes hondureñas que tienen aspiraciones, miedos y esperanzas; y que le inspiran a seguir trabajando cada día por un país donde puedan desarrollarse con libertad, oportunidades y confianza en el futuro.

Aseveró que el voto es la herramienta más fuerte que hay en una democracia, y que cuando el joven ejerce el sufragio, también decide creer en su país y la posibilidad del cambio.

Finalmente, subrayó que cuando hay democracia y confianza, también hay más inversión, más empleo y más oportunidades para todos. AG