Presidenta del Cohep anhela que Juan Diego Zelaya resuelva muchos problemas de la capital

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, anheló este domingo que el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya pueda resolver los problemas del Distrito Central.

– Valoró como positiva la Ley de Empleo Parcial que anuncia el CN.

– Abogó por un presupuesto general 2026 orientado a la inversión y no al ensanchamiento del Estado.

Gallardo asistió a la toma de posesión de Juan Diego Zelaya como alcalde del Distrito Central en el Museo de Identidad Nacional (MIN) comentando que tiene muchos retos.

“Ojalá que pueda resolver muchos problemas que tiene Tegucigalpa, hay mucho potencial como rescatar el centro histórico, el congestionamiento y ordenamiento vial, acceso al agua potable, generar más empleos y apoyar a los emprendedores”, dijo a periodistas.

Por otro lado, manifestó que el Congreso Nacional presidido por Tomás Zambrano deben realizar un trabajo eficiente y aprobar decretos favorables como la Ley de Empleo Parcial.

Defendió que esta iniciativa podría generar más empleos en el país y evitar que muchos jóvenes emigren a otras naciones.

“No vayamos en contra del derecho de los trabajadores y darle oportunidad a las personas que no pueden trabajar en un horario completo”, reflexionó.

Se mostró complacida por el anuncio de la aprobación de la Ley de Empleo Temporal, pero mencionó que se debe asegurar que no existan abusos de los patronos a los trabajadores.

Finalmente, abogó por un Presupuesto General 2026 que valore la inversión y la generación del empleo, sin que se amplie el aparato estatal. AG