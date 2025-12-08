Presidenta del Cohep advierte que desordenes en manifestaciones no son buenas para la inversión

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, señaló que los desórdenes durante las manifestaciones en las calles no traen buenas señales para la atracción de inversión.

Gallardo participó este lunes en la entrega del Premio Europa de Derechos Humanos a una organización hondureña.

“Las manifestaciones y los desórdenes en las calles no nos traen buenas situaciones para seguir invirtiendo en el país, atraer inversión nacional y extranjera”, dijo Gallardo a periodistas.

Fue consultada por la convocatoria del Partido Libertad y Refundación (Libre) a una manifestación a partir del sábado para pronunciarse en contra de los resultados de las elecciones generales.

En ese sentido, Gallardo exhortó a la clase política que se mantenga en calma, tranquilos y esperen los resultados que brinde el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La presidenta del Cohep solicitó a los partidos políticos y el CNE que respeten el voto de los hondureños.

Sobre las caídas en el sistema de divulgación de resultados electorales, deseó que se aprendan de estos errores para que se trabaje mejor en los próximos procesos las empresas que deben prestar el servicio.