Presidenta del Cohep advierte de aumento en costos de producción

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, advirtió que habrá aumento en los costos de producción por el alza en el precio de los combustibles.

Reiteró que el alza en los combustibles es por el conflicto bélico en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán que provocó el cierre por varias semanas del estrecho de Ormuz, lugar donde pasa el 20 % de la producción de petróleo.

Reflexionó que la ciudadanía hondureña debe ser consciente de la crisis, pero que el incremento de precios no es el peor escenario para un país que sería los racionamientos.

Gallardo indicó que empezará la época de siembra en la agricultura, que está sufriendo un golpe fuerte en los fertilizantes por el alza a los precios.

“Muy probable que los costos de producción incremente, como sector debemos ser responsables en no abusar de aumentos, sino que buscar efectividad en la productividad”, dijo a periodistas.

Señaló que se está registrando aumento de más del 30 % en el precio de los fertilizantes, fundamental junto a la energía y combustible en el sector agricultor.

La presidenta del Cohep sugirió que se implemente campañas de ahorro en la ciudadanía para que el impacto no sea más fuerte en el futuro.

Recomendó a los hondureños se prudente en el consumo del combustible en el sector privado y en los hogares como utilizar un solo vehículo.

Confirmó que el Cohep ya envió una lista de actividades que incentivan el ahorro a las organizaciones miembros y cada quien se haga responsabilidad de cada uno en cómo implementarla. AG