Presidenta del CNE revela que un 96 % de las papeletas electorales están listas

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, reveló este miércoles que un 96 % de las papeletas ya están impresas para los comicios generales del 30 de noviembre.

Asimismo, informó que habrá la presencia de 14 mil observadores nacionales, entre ellos: Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y otros.

Hall participó en el conversatorio que realiza el Cohep con los candidatos presidenciales.

Reiteró que más de seis millones de hondureños ejercerán el sufragio dentro del país, incluyendo 800 mil jóvenes que votarán por primera vez.

La titular del CNE ratificó que el CNE hará dos cortes oficiales el día de las elecciones generales: 9:00 y 11:00 de la noche.

Advirtió que solo el CNE está facultado para ofrecer resultados oficiales, por lo que ningún partido o candidato podrá autoproclamarse ganador antes de los cortes previstos. AG