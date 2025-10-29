Presidenta del CNE recuerda que artículo 234 constitucional protege a consejeros de cualquier acción que busque interrumpir elecciones

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall señaló este miércoles que la prerrogativa garantista del artículo 234 constitucional, protege a los consejeros y consejeras de cualquier acción tendiente a interrumpir funciones o a vulnerar facultades que corresponden al órgano electoral.

Hall expresó que el CNE es la autoridad electoral y debe respetarse el ejercicio de sus funciones: hacer elecciones.

La prerrogativa garantista del Artículo 234 constitucional, protege a los consejeros y consejeras de cualquier acción tendiente a interrumpir funciones o a vulnerar facultades que corresponden al órgano electoral.

Hall se pronunció mediante su cuenta en la red social tras el anuncio que realizó el fiscal general de la república, Johel Zelaya sobre el inicio de una investigación exhaustiva tras recibir grabaciones vinculadas a una denuncia presentada por el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, que presuntamente evidencian una asociación ilícita entre una consejera propietaria del CNE, un diputado propietario del Congreso Nacional y un militar activo de las Fuerzas Armadas.

Zelaya instruyó a las fiscalías para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, para la Defensa de la Constitución y la Fiscalía de Delitos Electorales para llevar a cabo la investigación. VC