(VIDEO) Presidenta del CNE recibe emotivo respaldo de los empleados electorales

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López recibió la tarde de este martes un emotivo respaldo de los empleados electorales en las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

Visiblemente emocionada por el respaldo de los empleados del CNE, la magistrada López fue aplaudida al tenor del grito: “¡Cossette! ¡Cossette! ¡Cossette! no estás sola, no estás sola, no estás sola…”.

Mientras le limpiada las lágrimas que salían de sus ojos en este momento emotivo, la consejera agradecía el respaldo de los empleados desplegados en las bodegas del Infop.

Cossette López visita a los empleados del CNE y les dice que no están solos que realicen su trabajo tranquilos, los empleados la recibieron con aplausos.@ProcesoDigital pic.twitter.com/ExalSg1hHN — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 11, 2025

“Muchachos, ustedes tampoco están solos, vamos a salir triunfantes, el país depende de nosotros y vamos a prevalecer con la ayuda de Dios, él sabe lo que estamos haciendo, estamos apegados a la rectitud y la democracia depende de nosotros”, dijo López en sentidas palabras.

Sus palabras solo fueron interrumpidas por el grito ensordecedor: “no estás sola, no estás sola, no estás sola…”.

Esta misma tarde, la presidenta del órgano electoral interpuso una denuncia este martes ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). La funcionaria señaló que los empleados se sienten expuestos, con miedo y que no saben que les puede pasar. JS