Presidenta del CNE rechaza intimidación de Libre y el CN, y asegura que defenderá declaratoria

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, rechazó este jueves las acciones de intimidación en contra del proceso electoral que proceden del oficialismo.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que sostuvo una reunión con representantes del G16+ donde manifestó su preocupación de dos hechos que ha realizado el oficialismo.

Esta mañana, en reunión con el G16+, he manifestado mi preocupación por dos hechos acontecidos en las últimas horas:



1. La convocatoria del Coordinador del Partido Libertad y Refundación, para que los colectivos de ese Partido Político se ubicaran en las afueras de INFOP, lugar… — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 11, 2025

Señaló que el primer hecho es la convocatoria del coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, para que los colectivos se ubiquen frente a la instalación del Instituto de Formación Profesional (Infop) donde funge el centro de logístico electoral del CNE.

Asimismo, se refirió al pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso Nacional en la que se refirieron sin fundamento y competencia alguna sobre supuestos comisiones de delitos electorales cometidos por la consejera Cossette López y su persona.

“He ratificado que rechazo las acciones de intimidación que se están dando y que me interpondré en el camino de quienes pretendan evitar la declaratoria de las Elecciones Generales”, posteó Hall.

Finalmente, la presidenta del CNE sentenció que defenderá el proceso electoral, que es parte fundamental de la democracia de Honduras. AG