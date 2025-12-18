spot_img
Presidenta del CNE pide desplazamiento de fuerzas de seguridad al Infop

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), pidió esta noche el desplazamiento de las fuerzas de seguridad al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde funciona el Centro Logístico Electoral (CLE)

Como Presidenta del CNE, hago un llamado público a las autoridades responsables de la seguridad y el orden público, para que con fines preventivos se desplacen de inmediato a INFOP y, en el marco de la Constitución, la Ley y los Derechos Humanos, protejan las personas y el material electoral de las Elecciones Generales 2025 que ahí se encuentra., indicó la funcionaria en sus redes sociales.

También solicitó a la comunidad internacional que esté atenta y documente lo que pueda ocurrir.

A causa de la toma de las instalaciones las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López no pueden ingresar a ese lugar, por lo que permanecen resguardadas en una zona de seguridad no identificada.

Hoy la presidenta Xiomara Castro instruyó a la militancia de Libre continuar con las acciones de “defensa de la democracia”, por lo que muchos simpatizantes viajaron de otros departamentos a la capital donde permanecen prestos a recibir instrucciones. (RO)

